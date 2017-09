Tien dingen die je moet weten in aanloop naar ADO Den Haag - Ajax

ADO Den Haag pakte afgelopen weekeinde ten koste van Willem II de eerste punten van het seizoen, na drie opeenvolgende nederlagen. Ajax hoopt in de Hofstad de vierde competitiezege op rij te boeken. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Cars Jeans Stadion, zondag vanaf 14.30 uur.

o ADO Den Haag kwam niet tot scoren in de laatste vijf Eredivisie-ontmoetingen met Ajax. De langste reeks tegen een specifieke ploeg sinds de periode 1991-2005 (toen zeven duels op rij tegen Willem II).

o ADO Den Haag kreeg in tien van de elf thuisduels dit kalenderjaar een doelpunt tegen. Geen Eredivisie-club overkwam dat vaker (één clean sheet, 1-0 tegen NEC).

o Ricardo Kishna was bij zijn Eredivisie-debuut voor ADO Den Haag bij net zoveel doelpunten betrokken als in zijn laatste zeven Eredivisie-duels voor Ajax (één assist).

o Nasser El Khayati had dit kalenderjaar van alle huidige Eredivisie-spelers met minstens net zoveel (zeven) of meer competitiedoelpunten de minste tijd nodig per treffer: 122 minuten.

o Robert Zwinkels is de enige keeper die nog in de Eredivisie actief is die ooit een tegentreffer van Patrick Kluivert, de vader van Justin Kluivert, incasseerde: 30 december 2006, met ADO Den Haag tegen PSV.

o Bij vijf Eredivisie-doelpunten van Ajax dit seizoen was een invaller betrokken: twee goals, drie assists. Dat is één doelpunt meer dan in het hele vorige Eredivisie-seizoen.

o Ajax verstuurde in de eerste vier Eredivisie-duels meer dan twee keer zoveel succesvolle passes (1987) dan ADO Den Haag (981).

o Klaas-Jan Huntelaar (drie goals, één assist) was voor het eerst sinds 2011/12 (vier goals voor Schalke 04) direct betrokken bij vier doelpunten in zijn eerste vier competitiewedstrijden van een seizoen.

o Hakim Ziyech kwam op 29 oktober 2016 (tegen Excelsior) voor het laatst tot scoren van buiten de zestien in de Eredivisie. Sindsdien wist hij met 96 schoten (inclusief vrije trappen) van buiten het strafschopgebied niet tot scoren.

o Van alle Eredivisie-spelers die dit seizoen minstens vijftien persoonlijke duels aangingen behaalde enkel Urby Emanuelson (75%) een hoger winstpercentage dan Frenkie de Jong (74%).