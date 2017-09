AC Milan raakt aankoop van 24 miljoen euro voor zes maanden kwijt

Vincenzo Montella kan in de eerste seizoenshelft geen beroep meer doen op Andrea Conti. AC Milan laat weten dat de verdediger een kruisbandblessure heeft opgelopen en aan zijn linkerknie moet worden geopereerd. I Rossoneri schatten dat de 23-jarige rechtsback over zes maanden pas weer in actie kan komen.

Conti raakte vrijdagochtend op de training geblesseerd. Aanvankelijk werd gedacht dat hij opnieuw last had gekregen van de enkelkwetsuur waar hij tijdens de interlandperiode mee te kampen had gekregen, maar al gauw werd duidelijk dat het om een serieuze knieblessure ging. Conti kan dus een streep zetten door een groot deel van het seizoen.

De enkelvoudig A-international van Italië komt uit de jeugdopleiding van Atalanta en speelde uiteindelijk vijftig wedstrijden in het eerste elftal. Hij maakte in juli voor naar verluidt 24 miljoen euro de overstap naar het San Siro en speelde tot dusverre vijf wedstrijden voor Milan. Conti werd overigens nog verhuurd aan Virtus Lanciano en Perugia.