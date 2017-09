‘Geen idee waar ze Nederlandse Xavi vandaan halen, ik ben gewoon Jordy’

Jordy Clasie vertrok afgelopen zomer op huurbasis naar Club Brugge. Bij Southampton kwam de middenvelder amper aan spelen toe, waardoor hij tijdelijk mocht vertrekken. Hij ervaart de overgang naar de Belgische topclub niet als een stap terug, zo vertelt Clasie in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Zeker niet. Natuurlijk is de Premier League beter dan de Belgische competitie, maar ik zie dit meer als een stap omhoog. Omdat ik met name de laatste zes maanden niet zoveel gespeeld heb”, legt Clasie uit. “Dus hoop ik hier zoveel mogelijk speelminuten te kunnen verzamelen en zo weer het voetbalplezier terug te vinden.”

Clasie werd in de afgelopen jaren weleens vergeleken met Xavi. “Geen idee waar ze die Nederlandse Xavi vandaan halen. Ik ben gewoon Jordy”, zegt de middenvelder, die door Ronald Koeman naar Southampton werd gehaald. “Het is de droom van elke speler om in de Premier League te spelen en toen Koeman belde, moest ik niet lang nadenken. Hij kent me goed als mens en speler en gaf me vertrouwen. Ik ben hem er nog altijd dankbaar voor.”

“Zonder hem was ik misschien niet in Engeland beland, want ik sprak toen ook met Italiaanse clubs, met Porto ook het jaar daarvoor”, stelt Clasie, die bij the Saints nog een contract tot medio 2020 heeft. In twee seizoenen kwam hij tot 49 wedstrijden voor Southampton, waarin hij 2 keer scoorde en 1 assist leverde.