Kashia: ‘We geven de goals gewoon veel te makkelijk weg!’

Vitesse speelde donderdagavond in de UEFA Europa League een zeer behoorlijke pot, maar kon desondanks niet voorkomen dat Lazio op bezoek in Arnhem met 2-3 wist te winnen. Voetbalzone sprak na afloop met de teleurgestelde captain Guram Kashia die van mening was dat zijn ploeg goed voor de dag kwam, maar tegelijkertijd ook vond dat de doelpunten veel te gemakkelijk weggegeven werden.