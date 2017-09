‘Van Marwijk mogelijk niet naar WK na gesteggel over werkwijze’

Bert van Marwijk heeft zich met Saudi-Arabië geplaatst voor het WK 2018 door vorige week met 1-0 te winnen van Japan, waardoor het land uit het Midden-Oosten zich voor het eerst sinds 2006 mag melden op de mondiale eindronde. De kans is echter aanwezig dat Van Marwijk bij het toernooi in Rusland geen coach meer is, aangezien verschillende Arabische media donderdag melden dat hij mogelijk snel vertrekt.

De onderhandelingen tussen Van Marwijk en de Saudi-Arabische voetbalbond over een nieuw contract lopen zeer stroef en volgens lokale media kan de ervaren trainer snel zijn biezen pakken. Men verlangt van de oefenmeester dat hij meer tijd gaat steken in zijn werk bij de nationale ploeg, maar Van Marwijk zou te kennen hebben gegeven dat hij graag op dezelfde voet zou willen verdergaan. Ramón Díaz van Al-Hilal wordt genoemd als eventuele opvolger van Van Marwijk.

Volgens journalist Jack van Gelder van Ziggo Sport is het mogelijk dat Van Marwijk aan de slag gaat bij PSV, als assistent van de beoogde hoofdtrainer Mark van Bommel, mocht Phillip Cocu vertrekken. Zelf wist de voormalig keuzeheer van Oranje daar niets van. "Maar dat Mark een keer trainer wordt in Eindhoven, dat verwacht ik ook wel ja", aldus Van Marwijk eerder.