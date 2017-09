‘Van Nistelrooij rukte de douchekop eraf als hij niet had gescoord, hij ook’

Harry Kane wist woensdagavond bij de zege van Tottenham Hotspur op Borussia Dortmund (3-1) in de Champions League twee keer te scoren. Phil Neville gaf na afloop aan onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. De voormalig verdediger van Manchester United en Everton denkt dat de spits van de Londense club op kan gaan voor de Ballon d'Or en ziet gelijkenissen met Ruud van Nistelrooij.

"Hij moet Tottenham verlaten om wereldklasse te worden, om een type als Robert Lewandowski te worden", aldus Neville bij de BBC. "Als Tottenham alleen een top-vier club gaat blijven, zal dit niet genoeg zijn voor Kane. Hij moet gaan meedoen om de Ballon d'Or. Hij moet gaan meedoen in het winnen van de Champions League en als the Spurs een 'net-niet' team blijft, zal hij uiteindelijk willen vertrekken en zich aansluiten bij Real Madrid of Barcelona."

"Als je de Ballon d'Or wint, dan behoor je tot de besten. Ik denk dat het winnen van die prijs voor Cristiano Ronaldo het belangrijkste doel is geworden, voor Lionel Messi misschien ook wel. Want het laat zien dat je de beste van de wereld bent", aldus Neville, die Kane vergelijkt met Van Nistelrooij, zijn voormalig ploeggenoot bij United. "Kane heeft het killer instinct van Ruud van Nistelrooij."

"En hij rent en vecht met verdedigers net als Diego Costa", vervolgt de analist. "Hij is de meest complete centrumspits die ik sinds lange tijd heb gezien. Alle centrumspitsen zijn egoïstisch. Van Nistelrooij sloeg de douche kort en klein en rukte de douchekop eraf als hij niet had gescoord. Kane heeft dat ook, maar hij is ook een ongelooflijke teamspeler", besluit Neville.