‘Raiola en Mendes maken uitzondering en strijden om dezelfde cliënt’

Mino Raiola en Jorge Mendes toonden tot dusver weinig interesse in Engelse spelers, maar willen volgens The Times een uitzondering maken voor Dele Alli. De twee bekendste zaakwaarnemers van Europa zijn verwikkeld in een onderlinge strijd om de middenvelder van Tottenham Hotspur te mogen vertegenwoordigen, zo schrijft de krant donderdagochtend.

Alli is momenteel op zoek naar een nieuwe zaakwaarnemer. Vorige maand meldde de Daily Mail dat Rob Segal, die de belangen van Alli al behartigde sinds de creatieveling vijftien was, door Alli aan de kant was gezet. Het boulevardblad voegde daaraan toe dat Alli zijn opties overweegt. Hij staat in de belangstelling van Manchester United en Chelsea, maar zou de voorkeur geven aan een buitenlands avontuur. Bovendien beseft Alli dat hij elders meer kan verdienen dan hij momenteel doet bij Tottenham.

Een jaar geleden zette de 21-voudig international nog zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2022. Alli, die woensdag ontbrak tegen Borussia Dortmund vanwege een schorsing, zou indirect zijn benaderd door Raiola en Mendes. De zaakwaarnemers hebben gesproken met de adoptieouders van het talent. "Als hij zich aansluit bij een van de superzaakwaarnemers, voedt dat de geruchten dat zijn uiteindelijke doel is om naar Real Madrid of Barcelona te gaan", aldus The Times.

"Mendes en Raiola hebben fantastische connecties bij die clubs en zijn in staat om zo'n transfer te bewerkstelligen", voegt men toe. Opvallend is dat de zaakwaarnemers Alli proberen te overtuigen door Harry Hickford in de samenwerking te betrekken. Hickford, verdediger van Forest Green Rovers, is de zoon van de adoptieouders van Alli. Ze brachten hun jeugd samen door en Alli ziet hem als een broer. De bedoeling is dat Hickford een rol krijgt als 'manager' van de carrière van de middenvelder.