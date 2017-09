Neymar geeft shirt na ‘Celtic’ niet af: ‘Een genoegen om te helpen’

Neymar kreeg het dinsdagavond tijdens de wedstrijd tegen Celtic aan de stok met Anthony Ralston. De aanvaller vond dat de verdediger te hard speelde, weigerde diens hand te schudden en wilde na afloop ook niet het shirtje met dat van Ralston ruilen.

De Daily Mail meldt echter dat daar een reden voor was: de Braziliaan had het tenue al beloofd aan de Marina Dalglish Appeal. Dat is een liefdadigheidsinstelling die in 2005 is opgericht door de familie van voormalig Liverpool-manager Kenny Dalglish. Zijn vrouw herstelde in 2003 van borstkanker en besloot zich daarna in te zetten voor de goede zaak.

Het shirt van Neymar zal bij een volgend evenement geveild worden en het opgebrachte geld zal vervolgens besteed worden aan de behandeling van patiënten. “Het was mij een genoegen om te helpen”, zo reageert de 25-jarige Neymar via Twitter.