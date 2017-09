‘Laat mij maar gewoon een vaste basisplaats bij Ajax afdwingen’

Frenkie de Jong is blij met de complimenten die hij onlangs ontving van Willem van Hanegem. Laatstgenoemde schreef begin deze maand in zijn column voor het Algemeen Dagblad de twintigjarige middenvelder van Ajax een grote toekomst toe te dichten en die is daar vanzelfsprekend in zijn nopjes mee.

Volgens Van Hanegem is het zaak om met het oog op de toekomst van het Nederlands elftal reeds flink door te selecteren. De Kromme noemde onder anderen De Jong als potentiële international. "Ik kan wel heel stoer gaan doen dat zoiets niets met me doet, maar dat is natuurlijk onzin. Natuurlijk is het heel leuk als er zo over je wordt gesproken", reageert de middenvelder in gesprek met Voetbal International op de complimenten van het Feyenoord-icoon.

De Jong lijkt dit seizoen definitief door te gaan breken bij Ajax, nadat hij de afgelopen voetbaljaargang slechts één keer basisspeler was in de Eredivisie. Hij werd de voorbije weken al meermaals bewierookt, maar De Jong blijft zelf nuchter onder alle loftuitingen. "Alle lovende commentaren zijn mooi, maar ik ken het ophemelen van talenten. Al snel worden jonge spelers in Nederland op een voetstuk geplaatst, en dan zie je dat ze bij de eerste tegenslag weer ver terugvallen. Ik geloof het allemaal wel. Laat mij maar gewoon een vaste basisplaats bij Ajax afdwingen."