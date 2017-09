Lazio zonder sterspelers tegen Vitesse: ‘Ook een B-team zal sterk zijn’

Vitesse wacht donderdagavond een pittige kluif. De Arnhemmers zijn na een afwezigheid van vijftien jaar weer actief in Europa en hun eerste tegenstander in de Europa League is Lazio, dat zondag op imponerende wijze met 4-1 won van AC Milan. "Je hoeft geen gokker te zijn om te weten dat het heel lastig wordt voor Vitesse", zegt trainer Henk Fraser op een persconferentie.

De Eredivisionist moet het tegen de Italianen zonder Thulani Serero stellen, die afgelopen zaterdag bij de wedstrijd tegen Excelsior uitviel met knieklachten. "Heel jammer", aldus Fraser over het ontbreken van de ervaren middenvelder. "Hij is juist een van de jongens uit onze ploeg van wie je weet dat ze op een hoger niveau meekunnen."

Naar verwachting gaat Lazio met minder grote namen aantreden dan bij de confrontatie met i Rossoneri. De Italianen lijken zonder Ciro Immobile, Stefan de Vrij en Sergej Milinkovic-Savic aan de aftrap te verschijnen in GelreDome. Het drietal wordt gespaard door trainer Simone Inzaghi, aldus Italiaanse media. Wallace, Felipe Anderson en Nani zijn door blessures niet inzetbaar.

Volgens Fraser heeft de Serie A-club zoveel kwaliteit dat Vitesse hoe dan ook alles moet geven om resultaat te boeken. "Ik heb ze tegen Milan aan het werk gezien en het is gewoon een hele complete ploeg. Maar ook een B-team van Lazio zal sterk zijn. Wij moeten hopen dat ze ons onderschatten of een offday hebben. Daar liggen onze kansen." Vitesse mist behalve Serero ook de geblesseerde Arnold Kruiswijk en de zieke Mukhtar Ali.