Luckassen: ‘Ajax moest eerst Sánchez verkopen, PSV was direct concreet’

Derrick Luckassen ruilde AZ deze zomer in voor PSV, maar de verdediger annex verdedigende middenvelder had ook andere opties. Hij kon naar Feyenoord, terwijl zijn zaakwaarnemers ook hebben gesproken met Ajax. Toch koos Luckassen voor een verblijf in Eindhoven, omdat hij ervan uitging dat hij zich bij de club van trainer Phillip Cocu het beste kon ontwikkelen.

"Mino en José (zaakwaarnemers Raiola en Fortes Rodriguez, red.) hebben inderdaad met Ajax gesproken. Maar zij moesten eerst Davinson Sánchez (vertrokken naar Tottenham Hotspur, red.) verkopen. PSV was direct concreet", zegt Luckassen in gesprek met Voetbal International. Feyenoord was ook een optie, aangezien de club akkoord was met AZ. "Als ik ja had gezegd, was ik nu Feyenoorder."

PSV kwam als eerste, maar dat was niet doorslaggevend, zegt de jongeling. "Ik had een goed gevoel bij PSV, maar was ook blij met de interesse van Feyenoord. Ik wilde namelijk sowieso een stap omhoog maken." Luckassen heeft de laatste jaren naar eigen zeggen een flinke stap qua mentale groei gezet. "Spelers hebben geen kritiek nodig om te beseffen dat ze niet goed hebben gepresteerd", zegt hij. "Als je me slecht vindt, prima man. Ik vind mezelf goed."

Komende zondag wacht de topper tegen Feyenoord en Luckassen kijkt uit naar de confrontatie, mede omdat hij mogelijk gaat voetballen tegen zijn goede vriend Ridgeciano Haps. "Ciano en ik lopen elkaar flink te dollen. We zijn meer dan vrienden, het is het broersgevoel. Maar we zullen elkaar in het veld niet ontzien. Ik heb Ciano ook gezegd dat wij hen gaan verslaan en dat niet Feyenoord maar PSV kampioen wordt."