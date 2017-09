‘Mijn intentie is om bij Real Madrid te blijven, ik zal niet naar PSG gaan’

Marco Asensio werd deze zomer in verband gebracht met clubs als Paris Saint-Germain, Arsenal en zelfs Barcelona, maar de aanvaller van Real Madrid is gelukkig bij de club van trainer Zinédine Zidane. De Spaans international, die ondanks een belletje van Ruud van Nistelrooij weigerde uit te komen voor Oranje, zegt dat hij geen intentie heeft Santiago Bernabéu te verlaten.

In zijn huidige contract staat de ontsnappingsclausule vastgesteld op 80 miljoen euro, maar onder meer Mundo Deportivo heeft reeds gemeld dat de Spanjaard zijn verbintenis gaat verlengen bij Real, waarbij de clausule zal worden verhoogd naar minimaal 150 miljoen euro. "Ik heb een ontsnappingsclausule, maar ik denk niet dat ik hier wegga", zegt Asensio bij het radioprogramma El Partidazo de Cope.

"Met het goede spel dat ik nu vertoon, heb ik de liefde van de fans verdiend. Mijn intentie is om te blijven, ik zal niet naar PSG gaan, ik ben gelukkig hier", aldus de jongeling, die erkent dat Barcelona zwakker is geworden met het vertrek van Neymar naar PSG. "Wij vonden het vreemd dat Neymar Barcelona verliet. Hij was voor hun een belangrijke speler. Het was vreemd dat ze hem niet konden behouden, maar dat is hun zaak."

Tot slot geeft Asensio aan dat zijn trainer bij de Koninklijke hem heeft vergeleken met Lionel Messi. "Zidane zei me dat hij sinds Messi niemand had gezien met zo'n goed linkerbeen als de mijne. Ik was een beetje verbaasd, want Messi is een geweldige speler", zegt de aanvaller, die daarnaast aangeeft de rechtervoet van Cristiano Ronaldo, de kopkracht én leiderschapskwaliteiten van Sergio Ramos en de voetbalintelligentie van Toni Kroos te aanbidden.