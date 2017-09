‘Het is niet erg dat spelers deze club als een springplank zien’

VVV-Venlo hield zondag een punt over aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen en mocht daar Lars Unnerstall voor bedanken. De doelman stopte bij een 1-0 stand een strafschop van Mimoun Mahi en zag hoe Kelechi Nwakali er in de slotfase 1-1 van maakte in het Noordlease Stadion. Maurice Steijn is blij met Unnerstall.

“Hij heeft duidelijk aangegeven dat hij hier één jaar wil werken en dan een stap hogerop wil”, zei Steijn na afloop voor de camera van FOX Sports. “Dat kan hij ook, het is een gezonde ambitie. Ik vind het niet erg als spelers dat zijn en deze club als springplank zien. Het is een prima keeper, maar ook een fijne vent om mee te werken.”

De 27-jarige Unnerstall, voormalig international van Duitsland Onder-20, speelde in de jeugd bij achtereenvolgens SV Uffeln, Grün-Weiß Steinbeck, Preußen Münster en Schalke 04 en kwam daarna uit voor FC Aarau en Fortuna Düsseldorf. Afgelopen zomer maakte Unnerstall transfervrij de overstap naar het gepromoveerde VVV.