Steun voor De Boer na vierde nederlaag: ‘Hij moet niet ontslagen worden’

Frank de Boer zit op de schopstoel bij Crystal Palace, zeker nadat zijn ploeg zondagmiddag met 1-0 verloor van Burnley. Door een dramatische terugspeelbal van Chung-Yong Lee en het goede afwerken van Chris Wood verloren the Eagles hun vierde competitiewedstrijd op een rij. Alan Pardew vindt dat de Nederlander aan moet blijven bij de club, ondanks de zeer slechte reeks.

"Hij moet niet ontslagen worden na zo'n optreden. Het was een optreden van een team dat uit speelde en probeerde te winnen", zegt de voormalig manager van Palace bij Sky Sports. "Ze hebben alles geprobeerd met de spelers die ze tot hun beschikking hadden. Het was jammer genoeg niet voldoende vandaag. Als je de statistieken erbij haalt en de media het steeds herhalen, zit je gewoon in een lastig parket."

"Wat je moet doen, is de kleedkamer binnengaan en zeggen dat het volgende week wel goed gaat komen en dat, met het getoonde spel, de punten vanzelf wel komen", besluit Pardew. Sean Dyche, manager van Burnley, is opgelucht met de thuiswinst, aangezien ook hij inziet dat Palace het betere van het spel had zondagmiddag. De ploeg van De Boer had bijvoorbeeld 65 procent balbezit en produceerde 23 pogingen.

"Wij waren resoluut, dat was het belangrijkste", citeren verschillende Engelse media Dyche. "Palace was de betere ploeg, we konden totaal niet in ons spel komen. Ze hebben continu goed gespeeld. Soms heb je gewoon je dag niet. Het is ons slechtste optreden dit seizoen, maar het geloof van de spelers in elkaar en in een goed resultaat was fantastisch."