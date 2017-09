Boer legt toneelstukje uit: ‘Je probeert bij Ziyech in zijn hoofd te komen’

Diederik Boer is tot een penaltykiller uitgegroeid. De doelman keerde zaterdag in de competitiewedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle (3-0) een strafschop van Hakim Ziyech. Boer stopte liefst vier de laatste zes strafschoppen in de Eredivisie. In de seconden voorafgaand aan de penalty voerde Boer een heus toneelstukje op, oog in oog met zijn voormalig ploeggenoot.

"Je probeert wat. Je probeert bij zo'n speler in zijn hoofd te komen", legde Boer in gesprek met FOX Sports uit. "Ik heb met Hakim vorig seizoen een heel jaar getraind. Toen gingen ze er allemaal in, hoor. Toen was hij vrij koel. Je doet wat, je probeert wat." Boer wees eerst met zijn vinger naar zijn linkerhoek. "Omdat hij in de kwalificatie voor de Afrika Cup een penalty had gemist", verwees de doelman naar de gemiste strafschop van Ziyech afgelopen week, voor het Marokkaanse elftal.

"Dat wist ik inderdaad." Boer maakte vervolgens een Panenka-gebaar. "Ja. En dan blijft er maar een optie over. Dan gaan we die kant maar op. Hij bleef wel lang wachten, maar hij schoot hem die kant op." Boer wilde niet zeggen dat hij Ziyech 'dwong' om voor deze hoek te kiezen. "Zo wil ik het niet zeggen. Je probeert wat. Het pakte goed uit. Hij baalde er natuurlijk van, maar daarna heeft hij alsnog een goal gemaakt."