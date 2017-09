Koeman blijft teleurgesteld achter: ‘Ik vraag niet om een gele of rode kaart’

Everton ging zaterdagmiddag op eigen veld kansloos onderuit tegen Tottenham Hotspur (0-3). Manager Ronald Koeman beleefde een frustrerende wedstrijd. Het betekende de tweede nederlaag van het seizoen voor the Toffees in de Premier League.

“Ik ben teleurgesteld”, opende Koeman zijn gesprek met BBC Sport . “De eerste 25 minuten waren oké. We hadden een aantal zaken veranderd, maar na de 0-1 werd het erg moeilijk. We verloren de controle over de wedstrijd en het middenveld van Tottenham speelde in een ruit en was moeilijk te bespelen. Na het derde doelpunt direct na rust knakte het vertrouwen in ons team en Tottenham groeide nog meer.”

Harry Kane en Christian Eriksen zorgden voor een ruststand van 0-2. Kane zette in de tweede helft de eindstand op het scorebord. Koeman miste felheid bij zijn spelers. “Ik vraag niet om een gele of rode kaart, maar in bepaalde situaties waren we te lief. We waren te zwak in de tweede helft, maar dat heeft ook te maken met vertrouwen. Het is belangrijk om van vandaag te leren."

"Ik weet hoe het werkt in de voetballerij. Je haalt nieuwe spelers en iedereen verliest de realiteit een beetje uit het oog. Iedereen praat over Everton bij de top zes, maar als je de kwaliteiten van de spelers kent, weet je dat het een uitdaging is."