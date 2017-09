Bravo erkent: ‘Een speler ging niet naar Arsenal, daardoor ging alles niet door’

Manchester City probeerde zich in de slotdagen van de transfermarkt nog te versterken met Alexis Sánchez. De Chileense aanvaller van Arsenal was dichtbij een overgang naar het Emirates Stadium, zo bevestigt landgenoot Claudio Bravo. Hij bracht de laatste dag van de transfermarkt met Sánchez door bij de nationale ploeg.

“De transfer ging niet door, omdat een speler niet naar Arsenal ging en daardoor viel alles in het water”, vertelde Bravo tegen diverse Engelse media. “We spraken met elkaar in Chili. In een paar uur tijd ging zijn gemoedstoestand van blijheid naar bitterheid, al behoort nu alles tot het verleden. We zouden het mooi gevonden hebben als we hem hier hadden gehad, maar er zijn tijdslimieten en haasten is niet goed. Deze keer was het niet mogelijk, maar hopelijk kunnen we hem in de toekomst aantrekken.”

Bravo was zaterdagmiddag met Manchester met 5-0 te sterk voor Liverpool. De doelman begon op de bank, maar kwam nog voor rust in het veld na een blessure van Ederson. De Braziliaanse doelman raakte geblesseerd na een charge van Sadio Mané, die met een rode kaart moest vertrekken. “Deze dingen zijn vermijdbaar, je kan gemakkelijk voorkomen dat je je voet in iemands gezicht zet, zodat je hem niet blesseert. Ik dacht eerst dat hij hem geraakt had in zijn heup, maar toen zag ik duidelijk dat het het gezicht was.”

Vervolgens kwam Bravo van de bank. “Het ene moment kijk je de wedstrijd nog vanaf de bank en seconden later sta je op het veld. Wij doelmannen weten dat dit kan gebeuren, maar je verwacht het nooit.”