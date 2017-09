‘Het ging sportief goed in Engeland, maar ik wilde toch weg bij Arsenal’

Donyell Malen verraste deze zomer enigszins door Arsenal te verruilen voor PSV. De achttienjarige aanvaller debuteerde vrijdagavond bij Jong PSV, dat met 1-2 wist te winnen van FC Eindhoven. In gesprek met het Eindhovens Dagblad legt hij uit waarom hij voor een transfer naar PSV heeft gekozen.

“Het ging sportief goed in Engeland, maar ik wilde toch weg bij Arsenal en had de mogelijkheid om bij PSV te tekenen. Die kans heb ik aangegrepen. Vanavond kreeg ik de mogelijkheid om al in een wedstrijd te laten zien”, zegt Malen, die eerder in de jeugd van Ajax speelde. “Het allerliefste sta ik in de punt van de aanval, zodat ik twee kanten op kan. Als ik de ruimte zie, ga ik altijd voor de goal en dat is ook altijd zo geweest.”

Matchwinner aan de zijde van Jong PSV was vrijdagavond Mauro Júnior. De achttienjarige Braziliaan maakte het winnende doelpunt in het treffen met stadgenoot FC Eindhoven. “Het is mijn eerste goal in een officiële wedstrijd hier in Nederland en dat is iets om trots op te zijn”, zegt de aanvallende middenvelder, die op dit moment druk bezig is om de Engelse taal onder de knie te krijgen.

“Ik probeer de hele week als ik thuis ben om Engels te leren en volg daarvoor lessen. Het is mijn bedoeling dat ik zo snel mogelijk met mijn ploeggenoten kan praten", stelt Mauro Júnior "De communicatie in en buiten het veld is enorm belangrijk en ook zelf kan ik me dan beter ontwikkelen als mens en voetballer.”