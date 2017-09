Supporters blijven kritisch op Veltman: ‘Ik heb minder krediet’

Joël Veltman werd door Frank de Boer en Peter Bosz in de basis gezet bij Ajax en ook Marcel Keizer heeft vertrouwen in de 25-jarige verdediger. Toch sijpelt er altijd kritiek door op Veltman en beseft de zeventienvoudig international van het Nederlands elftal dat hij waarschijnlijk nooit alle criticasters zal kunnen overtuigen.

Veltman zegt in een interview met De Telegraaf dat hij zich altijd ‘extra moet bewijzen’: “Ik heb om de een of andere reden minder krediet, maar daar heb ik niet zo veel problemen mee (…) Misschien vallen de dingen die ik goed doe bij de supporters minder op dan de slechte acties en hebben de trainers daar wel oog voor. Dat laatste is het belangrijkste.”

“Het liefst hoop je dat iedereen je goed vindt, maar dat is helaas niet altijd zo. Dat moet ik maar accepteren”, aldus de aanvoerder, die eraan toevoegt dat hij zich in het centrum het prettigst voelt, maar speelt waar de trainer hem op dat moment nodig heeft. Veltman speelde tot dusverre 173 wedstrijden voor Ajax en daarin kwam hij tot 8 doelpunten en 14 assists.