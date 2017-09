Huntelaar: ‘Terugkomen bij Ajax wilde ik al toen ik bij Real zat’

Klaas-Jan Huntelaar keerde deze zomer terug bij Ajax en voor hemzelf kwam dat niet echt als een verrassing. Hij speelde namelijk al veel langer met het idee om weer voor de Amsterdammers te spelen, zo vertelt de spits aan Voetbal Inside.

De 34-jarige Huntelaar vertrok in de winter van 2009 naar Real Madrid en kwam daarna uit voor AC Milan en Schalke 04. “Terugkomen wilde ik al toen ik bij Real zat, daar had ik het met de perschef al over. Maar ik wilde eerst nog in het buitenland spelen en het begon de laatste twee jaar een beetje serieus te spelen”, aldus Huntelaar.

De 76-voudig international van het Nederlands elftal speelde tot dusverre 142 officiële wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor 106 doelpunten en 25 assists. Met Ajax neemt hij het zaterdagavond op eigen veld op tegen PEC Zwolle, dat het seizoen met zeven punten in drie speelronden uitstekend is begonnen.