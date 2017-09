Tien dingen die je moet weten over Ajax - PEC Zwolle

Ajax herstelde zich van de valse Eredivisie-start bij Heracles Almelo door zowel FC Groningen als VVV-Venlo te verslaan en staat op zes punten. Het nog ongeslagen PEC Zwolle heeft één punt meer en hoopt een negatieve reeks in Amsterdam te doorbreken. Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zaterdag vanaf 20.45 uur.

o PEC Zwolle won nog nooit een Eredivisie-duel op bezoek bij Ajax (twee remises, vijftien nederlagen) en heeft tegen geen enkele andere huidige Eredivisie-club zo’n hoog verliespercentage als tegen de Amsterdammers (88%).

o Ajax won de laatste negen thuiswedstrijden in de Eredivisie. De laatste keer dat het meer duels in eigen huis op rij tot winst kwam was in januari-augustus 2011 (tien).

o Hakim Ziyech treft in PEC Zwolle zijn favoriete tegenstander, hij maakte meer goals (vijf), gaf meer assists (vijf) en boekte meer zeges (zeven) tegen de Zwollenaren dan tegen elke andere club in de Eredivisie.

o Klaas-Jan Huntelaar was trefzeker tegen 22 van de 23 Eredivisie-clubs waartegen hij in actie kwam, alleen tegen PEC Zwolle scoorde Huntelaar nog nooit op het hoogste niveau.

o Kasper Dolberg wist in de laatste 9 uur en 47 minuten in een officieel duel voor Ajax geen doelpunt te maken of een assist af te leveren.

o PEC Zwolle wist in de Eredivisie al dertien uitduels op rij niet de nul te houden. Deze eeuw zette het slechts één keer een langere reeks neer zonder clean sheet (twintig, in 2011/12).

o Alleen Ajax (68,4%) en Feyenoord (65,4%) hadden voorafgaand aan de vierde speelronde in de Eredivisie gemiddeld meer balbezit dan PEC Zwolle (63,4%).

o Bram van Polen (twee goals, één assist) is bij een goal of assist tegen Ajax al bij evenveel doelpunten betrokken als afgelopen seizoen. Zijn record in een seizoen is vijf (drie goals, twee assists in 2015/16).

o Youness Mokhtar creëerde in de eerste drie speelronden van het Eredivisie-seizoen 2017/18 tien kansen uit open spel, meer dan iedere andere speler en liefst vijf meer dan Hakim Ziyech.

o John van ’t Schip zat twee keer eerder als hoofdverantwoordelijke op de bank tijdens een Eredivisie-duel in de ArenA: als trainer van Ajax won hij in 2009 met 1-0 van FC Twente, terwijl hij als trainer van FC Twente met 2-0 verloor van de Amsterdammers in 2001.