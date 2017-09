Conte: ‘Wat ik hierover heb gelezen is belachelijk, echt belachelijk’

Antonio Conte ontkent dat de overstap van Ross Barkley naar Chelsea in het water viel doordat zijn telefoon uitstond op de slotdag van de transfermarkt. Joey Barton beweerde eerder deze week dat de zaakwaarnemer van Barkley probeerde om Conte te bereiken, om te vragen op welke positie zijn cliënt zou spelen. De telefoon van de Italiaan stond volgens Barton uit en Barkley zou dat hebben gezien als een signaal dat Conte hem niet graag genoeg wilde hebben.

Op de persconferentie voorafgaand het competitieduel met Leicester City van zaterdag rekent Conte echter af met het verhaal. Er klopt niets van, benadrukte de trainer. "Allereerst wil ik duidelijk maken dat ik er niet van houd om over spelers van andere clubs te praten, want dat vind ik respectloos. Maar wat ik hierover heb gelezen, is belachelijk. Echt belachelijk", citeert Sky Sports. "Nu stop ik. Het is belachelijk. Daarmee weten jullie wat ik van dit nieuws vind."

Op deadline day slaagde Chelsea er wel in om Davide Zappacosta over te nemen van Torino en Drinkwater weg te halen bij Leicester. Volgend seizoen zouden zulke transfers onmogelijk zijn, omdat de window per 2018/19 eindigt vóór de seizoensstart. "Ik vind het een goede beslissing. Als je een duidelijk plan hebt, dan hoef je niet tot het eind van de transfermarkt te wachten om je spelers te verkopen. Als je weet welke spelers je in je selectie wilt houden, dan zie ik er geen probleem mee om de window te verkorten."