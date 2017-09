Feyenoord klopt aan bij Italiaanse autoriteiten: ‘Besluit zal snel komen’

Feyenoord heeft bij de Italiaanse autoriteiten aangeklopt in de hoop alsnog supporters mee naar Napels te mogen nemen. Bij het duel met Napoli in de Champions League zijn geen supporters van de regerend landskampioen welkom. De clubleiding van Feyenoord heeft nu een officieel verzoek ingediend om het besluit te heroverwegen, laat een woordvoerder weten aan het Algemeen Dagblad.

Een delegatie van Feyenoord en de Rotterdamse politie bracht reeds een bezoek aan Napoli. Het besluit om de Rotterdamse supporters te weren is echter genomen door de autoriteiten. Eerder waren ook de fans van OGC Nice niet welkom in Estadio San Paolo. “We zijn zoals gebruikelijk op bezoek geweest bij onze tegenstander in Europa, maar de vraag of wij fans mogen meenemen stond dit keer centraal. Of er alsnog toestemming komt, is niet duidelijk’’, klinkt het. “Het standpunt leek eerst in beton gegoten en het gevoel is nu dat er iets meer speling lijkt te zijn. Maar daarmee zeg ik zeker niet dat er straks gewoon fans welkom zijn. Wij wachten op het besluit en omdat de wedstrijd nog deze maand zal worden gespeeld, zal dat ongetwijfeld snel komen.’’

De Italiaanse autoriteiten hebben de incidenten vanuit 2015 in Rome nog vers in het geheugen. Fans van Feyenoord hielden toen flink huis in het centrum van de stad. “Maar Napoli staat er helemaal buiten. Het is hetzelfde als in Nederland. De burgemeester kan daar ook dingen verbieden en daar is nu vooralsnog ook sprake van.”