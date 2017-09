Pochettino: ‘Hij is gelukkig met zijn contract, maar het is niet makkelijk’

Er zou de afgelopen transferperiode veel belangstelling zijn geweest voor Toby Alderweireld, maar de centrale verdediger is volledig toegewijd aan Tottenham Hotspur, zo stelt manager Mauricio Pochettino. De ex-Ajacied is al twee seizoenen een vaste basisspeler bij de tweevoudig Engels landskampioen.

De 28-jarige Belg, die in de zomer van 2015 werd overgenomen van Atlético Madrid, heeft nog een contract tot de zomer van 2019 in Londen, waarbij er een optie is voor nog een seizoen. Echter, als the Spurs besluiten die optie te lichten dan mag hij voor ruim 27 miljoen euro gaan. Als de club onder deze clausule uit wil komen, dan zouden de Londenaren de verdediger een nieuwe overeenkomst aan moeten bieden.

“Het is waar, er zijn in de afgelopen dagen veel geruchten geweest”, vertelt Pochettino in gesprek met diverse Britse media. “Hij heeft vanmorgen in mijn kantoor met mij gesproken. Hij is gelukkig, hij wil duidelijk maken dat hij volledig toegewijd is aan de club. Hij is gelukkig met zijn contract, twee jaar plus een optie voor nog een jaar, maar het is niet makkelijk. Zijn idee is om hier proberen te spelen en hij heeft geen reden voor een vertrek.”