Steun voor Dele Alli: ‘Hij verdient geen schorsing van de FIFA’

Dele Alli geldt als een groot talent, maar de Engelsman weet momenteel de schijnwerpers op zich gericht en dat is niet vanwege zijn voetbalkwaliteiten. Alli stak maandag tijdens de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije (2-1) een middelvinger op. Volgens de speler zelf was het een grap jegens Kyle Walker, maar de FIFA onderzoekt of het niet gericht was aan de scheidsrechter.

Mauricio Pochettino kan niet geloven dat de wereldvoetbalbond zich bezighoudt met het incident en sluit zich aan bij de woorden van zijn pupil. "Hij is vorig seizoen veel beter geworden en zijn gedrag is goed. Dit was een grap met een ploeggenoot, hij had gewoon pech dat de camera het filmde. Ik ben totaal niet bezorgd", aldus de manager van the Spurs donderdag op een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van zaterdag tegen Everton.

"Hij heeft na afloop ook gezegd dat het een grap was met Kyle Walker. Er gebeuren vaak veel ergere dingen dan dat incident. Het klopt dat het geen fantastisch gebaar is, maar het is geen big issue. Toen ik speler was, gebeurden er veel ergere dingen op het veld, maar nu zijn er heel veel camera's, misschien wel vijftig. Naar mijn mening is het niet noemenswaardig. Hij verdient het niet om geschorst te worden door de FIFA", besluit Pochettino.