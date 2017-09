‘Appie Nouri had een wereldtopper kunnen worden, een wereldgozer was hij al’

Veel voetballiefhebbers kunnen nog steeds nauwelijks bevatten dat Abdelhak Nouri ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen en zodoende waarschijnlijk nooit meer op het voetbalveld zal verschijnen. Ronald de Boer heeft op De Toekomst jarenlang samengewerkt met het talent: "Appie Nouri had een wereldtopper kunnen worden, een wereldgozer was hij al", aldus de oud-international.

"Hij was veertien jaar toen ik voor het eerst training aan hem gaf. Ik had meteen al een zwak voor die jongen. Hij was niet alleen een supertalent, maar ook een supersympathieke jongen", aldus De Boer in gesprek met Playboy. "Hij wilde ook voortdurend het fijne weten van bepaalde sleutelmomenten uit mijn voetballoopbaan. Je merkte aan alles dat hij hieruit lering wilde trekken voor zijn latere voetbalcarrière."

De Boer geeft aan dat Marokkaanse voetballers bij Ajax vaak niet een basisplaats bij de hoofdmacht bemachtigen, maar dat Nouri een uitzondering zou zijn geweest. "Ja, bij Appie dacht ik meteen: 'laat jij nou de eerste Marokkaanse Nederlander van Ajax zijn die de wereldtop gaat bereiken.' Ik weet niet precies waarom jongens met een Marokkaanse achtergrond bijna nooit de internationale top halen. Dat heeft toch vermoedelijk iets met de cultuur te maken."

De Boer zegt dat hij zelf Marokkaanse jongens mee heeft gemaakt die veel talent hadden, maar niet de juiste instelling hadden. De oud-verdediger zegt dat ze vaak de kapitein van de groep willen zijn, maar als het even tegenzit, de kont tegen de krib gooien. "Zo was Appie absoluut niet. Die bleef kritisch naar zichzelf kijken en bleef geduldig wachten op zijn kans om het eerste van Ajax te halen. Dat maakt het allemaal extra triest."