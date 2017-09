Allach ontkent goedkope deal PSV: ‘Dan denk ik: ’hoe kom je eraan?‘’

Eloy Room is sinds deze zomer speler van PSV, tot teleurstelling van veel fans van Vitesse. De kritiek luidt dat de Eredivisionist de 28-jarige doelman te makkelijk van de hand heeft gedaan, maar Mohammed Allach, technisch directeur van de Arnhemmers, ontkent dat de keeper voor een laag bedrag de club heeft verlaten.

Met de transfer van Vitesse naar de Eindhovenaren zou een bedrag van 400.000 euro gemoeid zijn geweest, maar Allach claimt dat de som hoger ligt. "Ik heb bedragen gehoord en dan denk ik: hoe kom je er aan?", aldus de sportbestuurder in gesprek met De Gelderlander over de overgang van Room, die bij PSV de concurrentiestrijd moet aangaan met Jeroen Zoet.

"We hebben Room, speler met een aflopend contract en kind van de club die te maken heeft met Remko Pasveer als eerste keuze, enorm geholpen", aldus Allach over Room, die in totaal 155 wedstrijden voor de Arnhemmers heeft gespeeld en bij 43 duels de nul heeft gehouden. "Maar niet ten koste van alles. Er zit altijd een zakelijke component in een transfer."