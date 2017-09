Ronaldinho: ‘Ik weet zeker dat Barcelona nog wel bij hem terugkomt’

Philippe Coutinho zag zijn droomtransfer afgelopen zomer niet gerealiseerd worden. De Braziliaan, die een vertrekwens had ingediend bij Liverpool, is nog altijd speler van de Premier League-club, ook al legde Barcelona zeker drie biedingen op tafel. Ronaldinho verzekert echter dat zijn landgenoot alles gaat geven voor the Reds, ondanks zijn teleurstelling over de mislukte overstap.

“Dit seizoen zal hij alles geven voor de club, dat is gewoon hoe hij is”, citeert de Daily Mirror de voormalig spelmaker van onder meer Paris Saint-Germain en Barcelona. “Trouwens, er is geen enkele speler die weigert te voetballen als het WK aan het einde van het seizoen wordt gespeeld, dus de fans van Liverpool hoeven niet te vrezen.”

“Ik geloof niets van de verhalen dat hij weigert voor de club uit te komen. Ik ken hem en dat zou hij nooit doen”, vervolgt de 98-voudig international, die stelt dat een transfer van Coutinho naar Barcelona in de toekomst niet valt uit te sluiten: “Ze hebben kenbaar gemaakt hoe graag ze hem willen hebben en ik weet zeker dat Barcelona nog wel bij hem terugkomt.”