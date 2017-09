Jong Oranje slaat modderfiguur en verliest tweede kwalificatieduel

Jong Oranje loopt na twee wedstrijden al achter de feiten aan in zijn kwalificatiepoule voor het EK 2019 in Italië. Nadat het team van bondscoach Art Langeler vrijdag op eigen veld niet voorbij de leeftijdsgenoten van Engeland (1-1) kwam, ging het dinsdagavond onderuit op bezoek bij Schotland: 2-0.

Het verschil werd door de Schotten gemaakt in de tweede helft. Oliver Burke tekende na een uur spelen voor de 1-0 met een verwoestende uithaal, waarna Stevie Mallan dertien minuten voor tijd het duel op slot kon gooien na geschutter in de defensie van Oranje. De ploeg van Langeler maakte een zwakke indruk in Paisley, ondanks de aanwezigheid van spelers als Rick van Drongelen, Jerry St. Juste, Bart Ramselaar, Frenkie de Jong en Steven Bergwijn.

Nederland is in groep 4 ingedeeld met verder ook nog de leeftijdsgenoten van Oekraïne, Letland en Andorra. De groepswinnaar plaatst zich onmiddellijk voor het EK, terwijl de vier beste nummers twee de laatste twee tickets onderling zullen gaan verdelen in een play-offronde. Italië is als gastland reeds geplaatst.