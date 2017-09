Southampton en Van Dijk begraven strijdbijl na bijna zeven weken

Virgil van Dijk lijkt weer in genade te zijn aangenomen bij Southampton. De 26-jarige Oranje-international werd vorige maand uit de selectie van Mauricio Pellegrino gezet nadat hij een transfer had gepoogd te forceren, maar verscheen dinsdag weer op het trainingsveld van de Premier League-club.

Van Dijk werd nagenoeg de gehele zomer in verband gebracht met een vertrek en diende zelfs een officieel transferverzoek in bij Southampton. Dat verzoek werd echter niet gehonoreerd door de clubleiding, die de verdediger halverwege juli, bijna zeven weken geleden, besloot uit de selectie te zetten. Van Dijk trainde sindsdien individueel, maar heeft inmiddels weer zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van the Saints.

Southampton trainde dinsdag in aanloop naar de competitiewedstrijd van komend weekeinde tegen Watford en deed dat met Van Dijk, zo blijkt uit foto’s die de club heeft gepubliceerd op zijn officiële website. Zonder de Nederlander kende het elftal van Pellegrino overigens een degelijke seizoensstart: Southampton staat na drie competitieduels met vijf punten op een achtste plaats in de Premier League.