Duitsland haalt hard uit; staande ovatie voor Rashford

Duitsland en Engeland zijn bijna zeker van deelname aan het WK in Rusland. Die Mannschaft was maandagavond al na een kwart wedstrijd klaar met Noorwegen, won met 6-0 en gaat met 24 punten aan kop in Groep C. Noord-Ierland volgt met negentien punten. Engeland won tegelijkertijd met 2-1 van Slowakije en heeft nu vijf punten meer dan dat land, tevens de runner-up in Groep F.

Duitsland - Noorwegen 6-0

Duitsland walste in het eerste kwart van de wedstrijd over Noorwegen heen in Stuttgart. Mesut Özil schoot fraai binnen na een lage voorzet van Jonas Hector, Julian Draxler verdubbelde na een passje van Özil de score en Timo Werner zette de 3-0 op het bord na dom balverlies van Noorwegen. Daar bleef het niet bij in de eerste helft, want Werner maakte vijf minuten voor rust zijn tweede. De spits van RB Leipzig kopte raak na een voorzet van Thomas Müller. Duitsland had in de eerste helft 76 procent balbezit en had nog vaker kunnen scoren, maar het bleef bij 4-0. De Noren kwamen nauwelijks tot serieuze kansen.

In de tweede helft bood het bezoek uit Scandinavië beter tegenstand, want er werd nog ‘maar’ twee keer gescoord. Leon Goretzka kopte na een klein uur spelen raak na een handig balletje van Draxler: 5-0. Het slotakkoord werd verzorgd door Mario Gómez, die elf minuten voor tijd bij de eerste paal binnenkopte na een voorzet van Joshua Kimmich. Voor Noorwegen was het de grootste nederlaag sinds de 9-0 tegen het Nederlands elftal in november 1972. Amin Younes van Ajax bleef overigens negentig minuten lang op de reservebank zitten in de Mercedes-Benz Arena.

De eerste helft van Marcus Rashford tegen Slowakije: 100% geslaagde tackles

92% geslaagde passes

3 gecreëerde kansen

3 schoten

1 assist Geplaatst door voetbalzone op maandag 4 september 2017

Engeland - Slowakije 2-1

The Three Lions kwamen zeer slecht uit de startblokken en keken na drie minuten tegen een achterstand aan. Marcus Rashford verloor de bal op het middenveld, waarna Stanislav Lobotka de combinatie opzocht met Adam Nemec. De ex-middenvelder van Ajax kon simpel door de verdediging van Engeland heenlopen en schoot de bal op kalme wijze langs Joe Hart. Daarna was het de ploeg van bondscoach Gareth Southgate die domineerde, wat leidde tot de 1-1 van Eric Dier. De verdedigende middenvelder was attent bij een hoekschop van Rashford en zorgde ervoor dat de ploegen in evenwicht de kleedkamers opzochten.

Na de pauze bracht Rashford zijn team op voorsprong, nadat een poging van Nemec enkele minuten eerder knap gekeerd werd door Hart. De aanvaller van Manchester United kon van twintig meter afstand het leer op krachtige wijze achter doelman Martin Dubravka knallen. Engeland bleef vervolgens op Wembley zoeken naar de bevrijdende 3-1, die er uiteindelijk niet kwam. Door de nauwe zege zijn de manschappen van Southgate bijna zeker van deelname aan het WK in Rusland: Engeland heeft vijf punten meer dan nummer twee Slowakije, met nog twee wedstrijden te gaan.

Geloof het of niet, maar dit ‘doelpunt’ van Lewandowski Robert werd zojuist NIET geteld! ?? Geplaatst door voetbalzone op maandag 4 september 2017

Polen - Kazachstan 3-0

Het opmerkelijkste moment in Warschau vond diep in de tweede helft plaats: Robert Lewandowski schoot een vrije trap via de lat binnen, maar de arbitrage zag niet dat de bal de lijn gepasseerd had en liet doorspelen. De spits van Bayern München maakte even later, in minuut 85, vanaf de strafschopstip alsnog zijn 47e interlandtreffer en zette daarmee de 3-0 op het scorebord tegen Kazachstan. Kamil Glik en Arek Milik hadden met kopballen de overige treffers van Polen voor hun rekening genomen. Polen gaat nu met negentien punten aan kop in Groep E en heeft drie punten meer dan Denemarken en Montenegro.