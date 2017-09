Duitse ‘fans’ gaan nog vrijuit na scanderen nazileuzen in Tsjechië

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Tsjechië en Duitsland werd vrijdag ontsierd door Duitse fans die nazileuzen aanhieven en beledigingen richting Timo Werner uitten. Ook werd er tijdens een minuut stilte gezongen en floten de meegereisde Duitsers. De Tsjechische politie heeft nog geen arrestaties verricht na de ongeregeldheden.

Een woordvoerder van de politie in Praag verklaart maandag dat er nog niemand is opgepakt. “Ik hoor dit nu voor het eerst”, laat hij weten. Toch sluit hij niet uit dat er nog een onderzoek aan de gang is. Volgens Duitse media zong een deel van de aanhang, tijdens de 1-2 zege van Die Mannschaft, nationaalsocialistische liedjes en werd er ‘Sieg Heil’ geroepen.

De Duitse bondscoach Joachim Löw walgt van het voorval, liet hij weten in aanloop naar de wedstrijd van maandag tegen Noorwegen. “Ik ben zeer teleurgesteld over wat er gebeurd is tijdens de minuut stilte. Dit zijn niet onze fans. Ik walg ervan dat deze zogenaamde fans ons land in verlegenheid brengen. Als team willen we staan voor goede waarden en een tolerant, open-minded Duitsland zijn.”