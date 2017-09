Van Halst: ‘Eigenlijk is het belachelijk, het is een soort competitievervalsing’

Jan van Halst is geen voorstander van de huidige data van de zomerse transferwindow. Tot 31 augustus konden clubs zich versterken in de meeste West-Europese landen, terwijl de competities al een aantal speelronden onderweg zijn. De technisch directeur van FC Twente vindt dat het niet mogelijk moet zijn om zo laat nog spelers te kopen en kwijt te raken.

In Engeland zijn er al plannen om de transfermarkt voor het begin van de competitie te sluiten. Daar lijkt ook Van Halst voorstander van. "Eigenlijk is het belachelijk", stelt Van Halst in gesprek met RTV Oost. "Niet zozeer dat het deze dag is, maar meer omdat de competitie in heel Europa al begonnen is en dat alle clubs hun selecties na drie speelronden nog kunnen aanpassen. Eigenlijk een soort van competitievervalsing."

Twente deed ook zaken op de laatste dagen: Thomas Lam, Luciano Slagveer en Cristián Cuevas werden binnengehaald. De onverwachte verkoop van Joachim Andersen aan Sampdoria gaf ruimte om de selectie te versterken, zegt Van Halst. "Deze drie spelers hadden we ook in ons hoofd en met wat piepen en kraken is het uiteindelijk nog gelukt."