‘Ook plan C van Brands valt in het water na afgeslagen bod op Lumor’

PSV blijft op zoek naar een linksback. Na het mislopen van Douglas Santos (Hamburger SV) en Alexander Büttner (Vitesse) heeft technisch manager Marcel Brands zijn pijlen gerucht op Lumor van het Portugese Portimonense, zo claimt Record donderdagavond. Een bod van de Eindhovenaren om Lumor op huurbasis over te nemen is echter afgeslagen. De kans dat Portimonense akkoord gaat met een transfer, lijkt klein.

PSV wilde naar verluidt 1,5 miljoen euro betalen om de Ghanees een seizoen te huren met een optie tot koop. OGC Nice was bereid om vijf miljoen euro neer te tellen voor zeventig procent van de rechten van Lumor, maar beide clubs hebben bot gevangen. Portimonense, vorig seizoen gepromoveerd naar de Liga NOS, wil de selectie bij elkaar houden. De afgelopen weken zou de club al biedingen op diverse spelers van clubs als SC Braga, Nantes, Vitória SC en Crotone hebben afgeslagen.

De club wil zich handhaven op het hoogste niveau en ziet een vertrek van een van de spelers daarom niet zitten. Lumor, enkelvoudig international van Ghana, speelde de volle negentig minuten in de eerste vier competitieduels van Portimonense. Het afgelopen halfjaar bracht de 21-jarige verdediger op huurbasis door bij TSV 1860 München. Voor die club speelde hij achttien competitieduels in de 2. Bundesliga. Het contract van de linksback in Portugal loopt nog vier seizoenen door.