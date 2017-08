‘Chelsea telt 49 miljoen euro neer en houdt Mahrez toch in Premier League’

Eerder op de dag doken berichten op dat Riyad Mahrez geland zou zijn in Barcelona. Volgens beIN Sports is daar niets van waar en is de Algerijnse aanvaller momenteel in Londen. Mahrez gaat naar verluidt voor 49 miljoen euro de overstap van Leicester City naar Chelsea maken.

Mahrez had van de Algerijnse voetbalbond al toestemming gekregen om het trainingskamp donderdag te verlaten om een transfer af te ronden. Voor Algerije staat komende week de dubbele ontmoeting met Zambia op het programma. Naar alle waarschijnlijkheid zal Mahrez zich vrijdag weer melden bij de Algerijnse ploeg. Komende zaterdag staat eerst het uitduel met Zambia op het programma.

Zoals het er nu naar uitziet, zal Mahrez dan speler van Chelsea zijn. In een eerder stadium werd de vleugelaanvaller gelinkt aan onder meer Barcelona, Manchester United, AS Roma en Arsenal. Met name AS Roma wilde Mahrez erg graag binnenhalen, maar kon het niet eens worden met Leicester City over de transfersom. The Foxes bleven vasthouden aan een transfersom rond de vijftig miljoen euro.

De naderende transfer van Mahrez betekent slecht nieuws voor Danny Drinkwater. Chelsea was ook nadrukkelijk geïnteresseerd in de middenvelder, maar Leicester City is niet van plan om zowel Mahrez als Drinkwater te laten gaan. Drinkwater had woensdag een transferverzoek ingediend om een transfer naar the Blues te forceren.