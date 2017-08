‘PSV krijgt in jacht op nieuwe back nul op het rekest van Vitesse’

PSV zag deze transferperiode Jetro Willems naar Eintracht Frankfurt vertrekken en had lange tijd zijn zinnen gezet op Hamburger SV-verdediger Douglas Santos. Woensdagavond werd echter duidelijk dat de Eindhovenaren de Braziliaan kunnen vergeten, waardoor PSV moet overschakelen naar een plan B.

Eén van de alternatieven is volgens Voetbal International Alexander Büttner. PSV meldde zich in een eerder stadium al bij Vitesse voor de voormalig speler van onder meer Manchester United, maar kreeg toen een ferme ‘nee’ te horen. De Arnhemmers zijn op de laatste dag van de transfermarkt eveneens niet van plan om mee te werken, zo klinkt het.

Büttner, die nog vastligt tot medio 2019, kwam begin dit jaar transfervrij over van Dinamo Moskou, waar hij op een zijspoor was beland. Als Vitesse hem deze zomer weer doorverkoopt kan het in financieel opzicht een mooie winst maken. Met het oog op de competitie en de Europa League is de club echter niet van plan om zomaar mee te werken, waardoor de kans dat Büttner donderdag nog overstapt naar PSV minimaal lijkt.