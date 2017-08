Voormalig Ajax-cultheld duikt op in Ligue 1 bij promovendus

Hyun-Jun Suk vervolgt zijn carrière bij Troyes, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De Franse club, die vorig seizoen promoveerde naar de Ligue 1, huurt de Zuid-Koreaan van FC Porto en heeft een optie tot koop bedongen. De 26-jarige Suk is alweer toe aan de elfde club in zijn loopbaan.

De spits, toen nog actief bij het Zuid-Koreaanse Yongin City FC, meldde in 2010 op het trainingscomplex van Ajax en wilde daar een contract afdwingen. Trainer Martin Jol besloot Suk een kans te geven, maar verder dan zes wedstrijden in Amsterdam kwam hij niet. Na een halfjaar bij Ajax vertrok Suk naar FC Groningen, maar zijn dienstverband in de Euroborg werd ook geen doorslaand succes.

Toch wist Suk in januari 2016 bij FC Porto terecht te komen. Na zijn vertrek uit Groningen speelde de Zuid-Koreaan voor Marítimo, Al-Ahli, Nacional en Vitória Sétubal. Bij die laatste club maakte Suk dusdanig veel indruk dat FC Porto besloot om anderhalf miljoen euro neer te tellen voor de spits. De Portugese topclub laat hem echter al voor de derde keer op huurbasis vertrekken. Eerder huurden Trabzonspor en Debreceni hem van FC Porto.