‘Dit is de toekomst van het Nederlandse voetbal en dat speelt bij Fortuna…’

Henk ten Cate is overtuigd geraakt van Perr Schuurs. De verdediger mag zich op zeventienjarige leeftijd de aanvoerder van Fortuna Sittard noemen en heeft zich in de kijker gespeeld bij Ajax, PSV en diverse grootmachten uit het buitenland. Dat vindt Henk ten Cate niet vreemd, vertelt hij aan Voetbal International.

Ten Cate oefende in juli met Al-Jazira tegen Fortuna en verloor met 3-2. Hij raakte onder de indruk van Schuurs en vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat het talent nog niet is opgepikt door een grotere club: “Ik wist niet wat ik zag. Hij had alles (…) Het overzicht, de bal kort bij hem, zijn pass...”, aldus de 62-jarige Ten Cate.

“Als ik jullie Seizoengids opensla, dan gaan onmiddellijk alle alarmbellen af als ik zie dat een jongen van zeventien aanvoerder van Fortuna is. Dan moet je jezelf als scout afvragen wat je aan het doen bent. Dit is de toekomst van het Nederlandse voetbal, dit zijn de jongens die we nodig hebben. En dan speelt hij bij Fortuna…”, besluit Ten Cate. Schuurs heeft overigens besloten dat hij deze zomer sowieso niet transfereert.