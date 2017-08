Advocaat voegt Fosu-Mensah uit voorzorg toe aan Oranje-selectie

Bondscoach Dick Advocaat heeft Timothy Fosu-Mensah toegevoegd aan de Oranje-selectie. Fosu-Mensah, die oorspronkelijk door Art Langeler was geselecteerd voor Jong Oranje, meldt zich maandagavond in Noordwijk, waar het Nederlands elftal zich voorbereidt op de cruciale duels tegen Frankrijk en Bulgarije.

De negentienjarige verdediger van Crystal Palace, die wordt gehuurd van Manchester United, is uit voorzorg bij de selectie gehaald, omdat Kenny Tete last heeft van zijn knie. Tete, die de zomer Ajax inruilde voor Olympique Lyon, blijft vooralsnog wel bij de groep die zich voorbereidt op de WK-kwalificatieduels. Voor Fosu-Mensah is het zijn eerste uitverkiezing voor het 'grote' Oranje.

Eerder haakte Nathan Aké al af bij de Oranje-selectie; hij werd vervangen door Bruno Martins Indi. Het Nederlands elftal speelt komende donderdag in Parijs tegen Frankrijk. Drie dagen later treedt de ploeg van Advocaat in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Bulgarije. Oranje moet in beide wedstrijden een goed resultaat halen, wil het zicht houden op het WK in Rusland.

Fosu-Mensah wordt bij Jong Oranje vervangen door Damian van Bruggen, verdediger van VVV-Venlo. De mandekker reist met de ploeg van Langeler mee naar Doetinchem en Glasgow voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Engeland en Schotland.