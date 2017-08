Liverpool betaalt recordbedrag en heeft Keïta medio 2018 binnen

Liverpool heeft de transfer van Naby Keïta afgerond, zo meldt de club via officiële kanalen. De middenvelder tekent een vijfjarig contract bij the Reds, dat op 1 juli 2018 in zal gaan. RB Leipzig ontvangt naar verluidt een bedrag van 51 miljoen euro, dat door premies en bonussen nog op zal lopen.

Het is geen geheim dat Liverpool Keïta erg graag wilde hebben. RB Leipzig wilde de middenvelder echter onder geen beding laten gaan deze zomer. Zelfs een Engels bod van tachtig miljoen euro was niet genoeg om de RB Leipzig op andere gedachten te brengen. Vanaf volgende zomer heeft Keïta een afkoopclausule van 51 miljoen euro in zijn contract bij RB Leipzig, waar Liverpool dus nu al aan heeft voldaan.

De fans van Liverpool zullen dus nog wel een jaar geduld moeten hebben voordat ze Keïta in het shirt van the Reds kunnen bewonderen. Op deze manier voorkomt Liverpool in ieder geval dat een andere club er vandoor zal gaan met Keïta. Een goed seizoen in de Champions League had de middenvelder namelijk ongetwijfeld bij andere grote clubs op de radar gebracht. In een eerder stadium werd Keïta al gelinkt aan clubs als Barcelona en Juventus.

RB Leipzig nam Keïta vorige zomer voor vijftien miljoen euro over van Red Bull Salzburg. De Oostenrijkse topclub had de middenvelder twee jaar eerder bij het Franse FC Istres weggehaald. De 21-voudig international van Guinee is de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Liverpool. Dat was tot nu toe Christian Benteke, die in 2015 voor 46,5 miljoen euro werd overgenomen van Aston Villa.