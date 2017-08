‘PSV weerlegt klachten Zoet: alleen West Ham United was concreet’

Jeroen Zoet sprak zondag zijn teleurstelling uit over de manier hoe PSV een transfer zou blokkeren. “Ik sta open voor een volgende stap”, gaf de sluitpost aan in een interview met FOX Sports. PSV spreekt de lezing van Zoet echter tegen en stelt dat er op dit moment geen enkele club concreet is voor de doelman, zo meldt Voetbal International.

Volgens Zoet zijn er verschillende clubs geïnteresseerd, maar volgens PSV heeft alleen West Ham United in een eerder stadium contact opgenomen. The Hammers willen Zoet echter alleen binnenhalen als de tweede doelman Adrián nog zou vertrekken. Dat is vooralsnog niet gebeurd, waardoor West Ham United zich dus nog niet concreet gemeld heeft in Eindhoven. De Engelsen zouden bereid zijn om een bedrag van drie miljoen euro te betalen.

PSV zou echter een hoger bedrag wensen voor Zoet. Eerder werd de doelman ook gelinkt aan Crystal Palace en Benfica, maar die clubs hebben zich dus nog niet in Eindhoven gemeld. Momenteel is PSV alleen met Girondins de Bordeaux in gesprek over een transfer van Luuk de Jong. Indien beide clubs tot een overeenstemming komen, gaat PSV geen vervanger halen. De Eindhovenaren houden overigens ook nog rekening met een vertrek van Santiago Arias, Adam Maher en Marcel Ritzmaier.