‘Ajax zet na technisch overleg streep door komst Nigel de Jong’

Fans van Ajax hoeven lijken dit seizoen niet te hoeven rekenen op een middenveld met De Jong, De Jong en De Jong. Hoewel Frenkie de Jong natuurlijk al in de Johan Cruijff ArenA speelt en Ajax de rentree van Siem de Jong maandagmiddag heeft bevestigd, keert Nigel de Jong niet terug naar Amsterdam. De Telegraaf meldt maandagmiddag dat de club een streep door zijn komst heeft gezet.

Deze beslissing zou zijn genomen na een ‘technisch overleg’ binnen de clubleiding. Ajax zat in de afgelopen dagen meerdere malen om de tafel met de middenvelder, terwijl zijn zaakwaarnemer Rodger Linse liet weten dat De Jong wel oren had naar een terugkeer naar de club waar hij zijn loopbaan begon. Edwin van der Sar liet de belangenbehartiger daarop weten dat de club de komst van De Jong zou bespreken.

Tijdens het technisch overleg op maandagochtend is echter besloten dat de 81-voudig Oranje-international, die eigenlijk nog onder contract staat bij Galatasaray, niet nodig is. De Turkse topclub heeft de afgelopen weken meerdere malen geprobeerd om die verbintenis te ontbinden, maar De Jong, die tweeënhalf miljoen euro per jaar verdient in Istanbul, is vooralsnog niet akkoord gegaan met de voorgestelde vertrekregelingen.