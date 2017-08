Zoet hekelt houding PSV: ‘Transfer wordt helaas een beetje geblokkeerd’

Jeroen Zoet is niet blij met de houding van PSV. De 26-jarige doelman heeft een vertrekwens en zegt dat een aantal clubs geen zaken wil doen met de Eindhovenaren vanwege het prijskaartje van naar verluidt tien miljoen euro dat Zoet om zijn nek heeft hangen. De sluitpost verlangt een andere attitude van zijn werkgever.

"Ik ben tot nu toe speler van PSV en heb tot 2019 een contract", zegt de keeper na afloop van het gewonnen competitieduel tegen Roda JC Kerkrade (2-0) in gesprek met FOX Sports. . "Er zijn afspraken met PSV gemaakt en tot nu toe... Hoe moet ik het netjes zeggen? Het wordt helaas een beetje geblokkeerd. Ik heb ambitie en dat weet iedereen. Maar zolang ik speler van PSV ben, zet ik me in voor PSV."

Naar verluidt waren Napoli, Crystal Palace en Benfica geïnteresseerd in Zoet, terwijl FOX Sports zondag meldde dat ook Newcastle United in de markt is voor de Oranje-international. Zoet ziet graag dat PSV minder geld vraagt en zegt dat clubs anders afhaken: "Een aantal wel, ja. Het maakt niet uit om welke clubs het gaat, maar het gaat wel om een aantal clubs. Toen ik in 2015 mijn contract verlengde, bespraken we dat ik in de zomer van 2017 verder zou willen kijken. Tot nu is er nog niets gebeurd."

"Ik ben nu speler van PSV en ben blij dat we negen punten hebben." Zoet is uitgekeken bij de Eindhovenaren en verlangt een stap naar het buitenland. Hij weet echter nog niets van de interesse van Newcastle: "Daar heb ik zelf nog niets van gehoord. Misschien hoor ik daar vanavond of maandag iets over, of misschien wel helemaal nooit. Er wordt veel geschreven. Ik ben er in ieder geval nog niet van op de hoogte."