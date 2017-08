Keizer: ‘Ik denk dat hij blijft, dat proef ik uit onze gesprekken’

Na het vertrek van Davinson Sánchez van Ajax naar Tottenham Hotspur, gaf directeur spelersbeleid Marc Overmars aan dat er deze transferperiode niemand meer vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. Dat geldt ook voor Kasper Dolberg, die in serieuze belangstelling zou staan van AS Monaco. De Deense aanvaller lijkt zelf ook weinig voor een vertrek te voelen.

Dolberg gaf deze zomer al meerdere keren aan dit seizoen gewoon bij Ajax te blijven. Toch bleef het niet rustig rondom zijn persoon, want hij werd door buitenlandse media gelinkt aan diverse clubs. De huidige nummer zes van de Eredivisie lijkt de Deen te behouden. "Ik denk dat hij blijft”, zei Keizer zondagavond na het duel met VVV-Venlo (0-2). “Dat proef ik uit onze gesprekken, hij voelt zich goed bij de club. En is hij is nog hartstikke jong.”

De negentienjarige spits was na afloop van de gewonnen wedstrijd zelf ook duidelijk ingesprek met De Telegraaf. "Niet de planning om te vertrekken", aldus de Ajacied. Zodoende lijkt Monaco de komst van Dolberg te kunnen vergeten. Eerder zou Ajax een bod van vijftig miljoen euro van de Franse topclub geweigerd hebben. Monaco zou in Dolberg de opvolger van Kylian Mbappé zien. Laatstgenoemde staat voor een transfer naar Paris Saint-Germain.