Keizer gaat schuiven: ‘Positie voor Klaas proberen te creëren’

Klaas-Jan Huntelaar maakte zondagmiddag een sterke indruk bij zijn invalbeurt bij Ajax tegen VVV-Venlo (0-2 winst). Het is niet voor het eerst dit seizoen dat de ervaren spits belangrijk is voor zijn ploeg en trainer Marcel Keizer zegt dan ook nauwelijks meer om hem heen te kunnen. Kasper Dolberg hoeft vooralsnog niet te vrezen voor zijn ploek, want de coach overweegt beide spitsen na de interlandperiode samen op te stellen.

Huntelaar was zondag niet trefzeker, maar stond met een fraaie assist wel aan de basis van het openingsdoelpunt van Donny van de Beek en zorgde er met zijn spel voor dat het beter ging draaien bij Ajax. “Het is geen toeval dat het steeds gaat lopen als Dolberg en Huntelaar samen spelen, want het zijn twee goede spelers”, gaf Keizer na afloop te kennen in gesprek met FOX Sports. “Het is dan aan ons om te zorgen dat het goed in het spel past. Het is heel duidelijk: Kasper is eerste spits, Klaas is tweede spits. Klaas maakt alleen een dusdanige indruk dat we een positie voor hem proberen te creëren.”

Ajax hervat de competitie op zaterdag 9 september met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De kans is groot dat Huntelaar dan aan de aftrap verschijnt, erkent Keizer. “We moeten er goed over nadenken en dan zien we wel hoe het er precies uit gaat zien. Daar gaan we de komende tijd aan werken. Dat kan met Dolberg en Huntelaar naast elkaar, maar Dolberg kan ook vanaf links komen.”