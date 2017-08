Update: ‘Uitspraken over Dolberg berusten op misverstand bij Bosz’

Peter Bosz heeft bevestigd interesse te hebben in Kasper Dolberg. De aanvaller van Ajax is in beeld om de positie van de naar Barcelona vertrokken Ousmane Dembélé over te nemen bij Borussia Dortmund, zo vertelde hij voor de camera van Sky.

Toen de verslaggever vroeg of Bosz de negentienjarige Dolberg naar Westfalen zou halen, antwoordde hij: “We moeten het nog even afwachten, zien of het allemaal uitkomt. Het is nog niet allemaal honderd procent zeker, maar directeur Hans-Joachim Watzke en ik gaan ermee aan de slag”, zo werd de voormalig trainer van onder meer Ajax geciteerd.

Boulevardkrant BILD maakte zondagochtend al melding van de interesse van Dortmund in Dolberg, maar de Bundesligist zal wel moeten concurreren met AS Monaco. Die club zou immers al een bod van ruim vijftig miljoen euro hebben uitgebracht, maar dat is naar verluidt afgeslagen. Het lijkt echter niet uitgesloten te zijn dat Dolberg deze zomer toch nog vertrekt, zo meldde De Telegraaf al.

“Zonder internationaal voetbal zal de sportieve ontwikkeling van Dolberg en andere Ajacieden stagneren. Daarom is Dolbergs vertrek naar Monaco dichterbij gekomen met Ajax’ uitschakeling”, schreef Valentijn Driessen, chef voetbal van het dagblad, vrijdag. “Bedrijfsmatig valt een bod van zestig miljoen euro of meer nauwelijks te weigeren want over een jaar brengt hij zo’n bedrag nooit meer op. Terwijl de emoties bij de achterban hoog kunnen oplopen door zo’n transfer. Veel geld in kas met een falend elftal op het veld is een ongewenst gevaarlijke cocktail. Helemaal bij Ajax.”

Update 26 augustus 21.30 uur - 'Uitspraken over Dolberg berusten op misverstand bij Bosz'

Peter Bosz heeft niet bevestigd dat Borussia Dortmund interesse heeft in Kasper Dolberg. De trainer van BVB kreeg zaterdagavond weliswaar een vraag voorgelegd van Sky over de aanvaller van Ajax, maar dacht dat het ging om Ousmane Dembélé. Zijn antwoord had zodoende geen betrekking op Dolberg, bevestigt persvoorlichter Sascha Fligge aan Kicker.