Sánchez door de keuring: ‘Dit is een enorme stap voorwaarts’

Dat Davinson Sánchez voor een recordbedrag van maximaal 42 miljoen euro de overstap zou maken van Ajax naar Tottenham Hotspur was al even duidelijk en de Colombiaan liet zich woensdagavond nadat hij de medische keuring succesvol had doorstaan voor het eerst zien in het shirt van zijn nieuwe club. Sánchez kijkt uit naar het avontuur in de Premier League.

“Ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van deze club. Ik heb het gevoel dat ik hier wordt gezien als een belangrijke speler en ik zie dit als een enorme kans. Ik wil mezelf hier ontwikkelen en grote dingen bereiken met Tottenham”, laat hij weten via de officiële kanalen van the Spurs. “Dit is een geweldige kans vanwege de uitstraling van Tottenham, niet alleen in Engeland maar over de hele wereld. Dit is een enorme stap voorwaarts in mijn loopbaan.”

Sánchez, die met het rugnummer 6 gaat spelen in Londen, kreeg vorige week na een wekenlange geruchtenstroom groen licht om over te stappen naar Tottenham. In de selectie van coach Mauricio Pochettino treft hij met Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Christian Eriksen drie spelers die eveneens een verleden hebben in de Johan Cruijff ArenA.