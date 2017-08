Mogelijk nog mutaties bij Feyenoord: ‘Die hebben dan weer twaalf miljoen extra’

Feyenoord slaagde er begin deze week definitief in Sam Larsson vast te leggen en lijkt zijn selectie voor dit seizoen daarmee rond te hebben. Algemeen directeur Eric Gudde erkent echter dat de kans bestaat dat enkele steunpilaren van de landskampioen mogelijk nog deze maand weggekocht zullen worden.

De beleidsbepaler houdt er rekening mee dat in de laatste week van de transferperiode nog volop aan diverse spelers van Feyenoord getrokken zal worden. "We zijn al vanaf juni bezig met transfers en er kan nog van alles gebeuren de komende tien dagen, als dadelijk clubs zich plaatsen voor de Champions League. Die hebben dan ineens zomaar weer twaalf miljoen extra", vertelt Gudde in gesprek met Voetbal International.

Feyenoord maakte maandag bekend een akkoord gesloten te hebben met sc Heerenveen over een transfer van Larsson. De Zweedse aanvaller is alweer de zevende aanwinst voor Feyenoord deze zomer. Eerder verzekerde de Rotterdamse club zich al van de diensten van Steven Berghuis, Ridgeciano Haps, Jeremiah St. Juste, Sofyan Amrabat, Jean-Paul Boëtius en Kevin Diks.