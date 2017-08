‘PSV ontvangt bod van zes miljoen euro uit Frankrijk op De Jong’

Luuk de Jong zet zijn loopbaan mogelijk voort in de Ligue 1. L'Équipe meldt woensdagavond dat Girondins de Bordeaux zijn oog heeft laten vallen op de 26-jarige aanvaller en zelfs al een bod van zes miljoen euro heeft neergelegd bij PSV.

PSV zou De Jong taxeren op circa acht miljoen euro, maar Bordeaux lijkt vastberaden De Jong in te lijven. De huidige nummer zes van de Ligue 1 zou met het aantrekken van de dertienvoudig Oranje-international alvast willen inspelen op een eventueel vertrek van aanvalsleider Diego Rolán, al ontkent technisch directeur Marcel Brands van PSV tegenover het Eindhovens Dagblad al met de Franse club gesproken te hebben.

De Jong werd eerder deze zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Hannover 96, maar die club koos er uiteindelijk voor in zee te gaan met ex-AZ’er Jonathas. De spits heeft nog een contract tot halverwege 2020 in Eindhoven, maar weet zich inmiddels niet meer verzekerd van een basisplaats onder Phillip Cocu.