‘Dagen van Conte lijken geteld: Chelsea informeert naar Tuchel’

Antonio Conte verbeterde in juli zijn contract bij Chelsea, maar het heeft er alle schijn van dat de samenwerking tussen club en manager spoedig tot een einde komt. BILD pakt woensdag uit met het verhaal dat Marina Granovskaya, de rechterhand van eigenaar Roman Abramovich, van de Italiaan af wil.

De Canadees-Russische directrice ging niet lang na de clubovername door Abramovich aan de slag op Stamford Bridge en houdt zich voornamelijk bezig met het aan- en verkoopbeleid. Ze zou nu bijzonder ontevreden zijn over de seizoenstart en de manier waarop Conte is omgesprongen met Diego Costa. De coach liet de aanvaller per sms weten hem niet langer nodig te hebben, waardoor er een heuse transfersoap rondom de spits is ontstaan.

BILD claimt dat er in principe twee topcoaches per direct beschikbaar zijn: voormalig Barcelona-trainer Luis Enrique en Tuchel. De voorkeur van Granovskaya gaat echter duidelijk uit naar de Duitser en ze zou zich inmiddels grondig hebben laten informeren over de 43-jarige ex-trainer van onder meer Borussia Dortmund. Tuchel pakte met die Borussen één prijs: de DFB-Pokal.